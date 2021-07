Zahl der Drogentoten in der Region Osnabrück leicht gesunken

Am Gedenkstein an der Gertrudenkirche wird das Osnabrücker Drogenhilfenetzwerk am 21. Juli wie voriges Jahr an die Menschen erinnern, die an den Folgen ihres Drogenkonsums gestorben sind. (Archivfoto)

Gert Westdörp

Osnabrück. Sieben Menschen sind innerhalb des vergangenen Jahres an den Folgen ihres Drogenkonsums gestorben. Sieben Einzelschicksale, an die das Osnabrücker Drogenhilfenetzwerk zum Gedenken am Mittwoch, 21. Juli, einlädt.

Drei dieser Toten im Alter zwischen 37 und 62 Jahren starben an einer Überdosis. Am Mittwoch, 21. Juli, dem internationalen Gedenktag für verstorbene Drogenabhängige, wird um 17 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst an der Osnabrücker Ger