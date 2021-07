Ein Mann aus Osnabrück soll am Freitagmorgen auf der Polizeiwache am Kollegienwall ein Messer gezückt haben. (Symbolbild)

Michael Gründel

Osnabrück. Ein 22-jähriger Mann aus Osnabrück hat am Freitagmorgen auf der Polizeiwache am Kollegienwall ein Messer gezückt und damit gegen eine Trennscheibe geschlagen. Der Mann wurde später in eine Psychiatrie eingewiesen.

Nach Angaben der Polizei war der Mann um 6.25 Uhr in die Wache am Kollegienwall gegangen. Als er vor dem Wachtresen stand, habe er zunächst unverständliche Dinge von sich gegeben und immer wieder das Wort „police“ (Polizei) gesagt.Plötzlich