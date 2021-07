Für alle ab zwölf Jahren: Impfaktion am Samstag in Osnabrück

Impfwillige ab zwölf Jahren können sich am Samstag, 3. Juli 2021, im Impfzentrum in Osnabrück impfen lassen.(Symbolfoto)

Michael Gründel

Osnabrück. Impfwillige ab zwölf Jahren können sich am Samstag, 3. Juli 2021, in Osnabrück mit Biontech oder Moderna impfen lassen. Das teilte die Stadtverwaltung in den sozialen Netzwerken mit.

Demnach können Interessierte, die in der Stadt ihren Wohnsitz haben, einfach zwischen 8.15 und 13 Uhr zum Parkplatz des Impfzentrums in der Schlosswallhalle kommen, um sich direkt vor Ort impfen zu lassen. Minderjährige müssen von einer erz