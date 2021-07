Putzig und wahrscheinlich infektiös: Rund 92 Prozent der Rötelmäuse (auch: Waldwühlmaus) tragen im Osnabrücker Land das für Menschen gefährliche Hantavirus in sich.

Lehtikuva Kimmo Taskinen/dpa

Osnabrück. In und um Osnabrück steigt in diesem Jahr das Risiko einer Infektion mit dem Hantavirus. Etwa 92 Prozent der Rötelmäuse tragen das Virus in der Region in sich. Springt es auf den Menschen über, drohen schwere Erkrankungen. Es gibt Wege, das Infektionsrisiko zu minimieren.

Das Risiko für eine Infektion mit dem Hantavirus ist in dieser Region nicht nur besonders groß, weil viele Rötelmäuse das Virus in sich tragen. Vielmehr ist auch die Population der Rötelmäuse selbst derzeit insgesamt sehr hoch. "Für die Bev