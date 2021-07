Bande will bei Osnabrück einen Lkw ausräumen – bei voller Fahrt

Eine Bande soll versucht haben, einen Lkw bei voller Fahrt auszuräumen. (Symbolfoto)

imago images/Jonas Walzberg

Osnabrück. Zumindest für die akrobatische Leistung würde selbst Kino-Actionheld Chuck Norris anerkennend nicken: Eine Diebesbande soll nahe Osnabrück versucht haben, einen Lkw-Anhänger auszuräumen – bei voller Fahrt. Ein 34-Jähriger muss deswegen nun vor Gericht.

In der Nacht zum 30. März soll die insgesamt sechsköpfige Bande in drei Autos auf der A30 im Bereich des Lotter Kreuzes nach lohnenswerten Lkw Ausschau gehalten haben. Schließlich, so die Anklage, hätten sie einen vielversprechenden gefunde