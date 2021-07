Jahrgangssprecher des Osnabrücker EMA-Gymnasiums über Abi in Corona-Zeiten

Paulin Kröger und Eike Freisel sind Jahrgangssprecher am EMA-Gymnasium in Osnabrück und haben in diesem Jahr Abitur geschrieben.

Michael Gründel

Osnabrück. Es war kein leichter Weg zum Abitur, den die Schüler des diesjährigen Abijahrgangs gehen mussten. Corona hat vieles unmöglich gemacht, was eigentlich selbstverständlich sein sollte. "Wir haben das Beste daraus gemacht", sagen Paulin Kröger und Eike Freisel, Jahrgangssprecher des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums.

13 Jahre Schule sind vorbei. Das Abitur habt Ihr in der Tasche. Wie fühlt sich das an?Eike: Es fühlt sich gut an – befreiend!Paulin: Es ist noch ein bisschen surreal für mich. Wir waren aktuell bis jetzt jeden Tag in der Schule, weil wir un