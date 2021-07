Da kann das Zeigen der Urkunden schon zu einer Herausforderung werden. Die Schwestern Andela (links) und Sofija Kulic vom Gymnasium Carolinum in Osnabrück sind bei zahlreichen Wettbewerben erfolgreich gewesen.

Swaantje Hehmann

Osnabrück. Wer sich in bestimmten Bereichen ausprobieren will, kann im Laufe seiner Schulzeit an verschiedenen Wettbewerben teilnehmen. Zwei Schülerinnen des Gymnasiums Carolinum in Osnabrück haben nun mehrere Preise für ihre Beiträge in verschiedenen Contests gewonnen.

Jeder, der schon einmal einen Preis für eine seiner Arbeiten erhalten hat, weiß: die Freude über die Auszeichnung kann sehr groß sein. Wenn es danach geht, dürften sich die beiden Schwestern Andela und Sofija Kulic vor Freude kaum halten kö