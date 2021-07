Osnabrück. Das vermisste zwölfjährige Mädchen aus Osnabrück ist wieder aufgetaucht. Sie galt seit Samstagabend als vermisst.

Nach Angaben der Polizei wurde das Mädchen am Donnerstagmittag von Passanten am Neumarkt erkannt und in die Obhut der Behörden übergeben. Die Zwölfjährige sei in der Zwischenzeit bei einer Freundin untergekommen. Die Gründe sind bislang nicht bekannt.

Am Samstag nicht zurückgekommen

Das Mädchen hatte am Samstag, 26. Juni, gegen 20 Uhr die Jugendeinrichtung Don Bosco in der Straße Am Sonnenhügel verlassen. Die Zwölfjährige kehrte nicht zur vereinbarten Zeit um 21 Uhr in ihre Wohngruppe zurück und galt seitdem als vermisst.



Befragungen in ihrem Umfeld und insbesondere bei den getrennt lebenden Eltern hatten zuvor keine Hinweise auf den Aufenthaltsort oder ein Motiv für ihr Verschwinden gebracht. Auf Nachfrage hieß es am Donnerstagmorgen, dass es keine Hinweise auf ein Verbrechen gebe.