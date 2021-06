Keiner da im Osnabrücker Impfzentrum, aber noch aufgezogene Impfstoff-Dosen? Ab in den Supermarkt!

Michael Gründel

Osnabrück. Brot, Gemüse, Impfstoff: Für eine Handvoll Kunden des Rewe-Marktes an der Heinrichstraße hat es am Samstag spontan eine Corona-Impfung gegeben.

Am Samstagnachmittag hatten die Johanniter, die das Impfzentrum am Schlosswall betreiben, Kunden in dem Supermarkt angesprochen. Sechs Dosen in bereits aufgezogenen Spritzen hatten sie nicht verimpfen können, und eine Entsorgung kam nicht i