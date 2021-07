Das Becken des Osnabrücker Hafens soll bis zur Haster Schleuse um 20 Zentimeter vertieft werden.

André Havergo

Osnabrück. Es hört sich nach nichts an, ist aber unter dem Strich doch ein erheblicher Vorteil für die Anrainer des Hafens: Der Ausbau des Hafenbeckens in die Tiefe um 20 Zentimeter von 2,30 Meter auf 2,50 Meter. So können die Schiffe mehr Ladung transportieren. Das ist wirtschaftlicher und auch nachhaltiger.

Gäbe es den Osnabrücker Hafen nicht, müssten die Osnabrücker eine erhebliche Mehrbelastung durch Lkw-Verkehr verkraften. Allein die Schrottanlieferungen für die Georgsmarienhütte Recycling GmbH würde etwa 10.000 Lastwagen jährlich ausmachen