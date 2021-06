Seit Ende 2019 sind in durch eine neue Bauverordnung Trampoline und größere Pools in Kleingärten des Bezirksverbands Osnabrück verboten. Doch nicht alle Vereine nehmen es mit diesem Verbot so genau. (Symbolfoto)

Silas Stein/dpa

Osnabrück. Nun mischt sich auch die Politik noch einmal in die Diskussion um das Trampolinverbot in Kleingärten ein: Der Osnabrücker Oberbürgermeisterkandidat Frank Henning (SPD) hat sich in einem Brief an den Bezirksverband der Kleingärtner gewendet.

In das Regelwerk des Bezirksverband wolle sie sich nicht einmischen, dennoch könne die Osnabrücker SPD-Ratsfraktion das Trampolinverbot in der "Deutschen Scholle" im Stadtteil Wüste nicht akzeptieren, heißt es in der Mitteilung, d