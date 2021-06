In der Deutschen Scholle in Osnabrück triumphieren die englischen Fans

Das war wohl nix: Die Enttäuschung der deutschen Fans in der Schrebergartensiedlung Deutsche Scholle ist beim Achtelfinal-Aus gegen England groß. Nach dem Schlusspfiff applaudierten sie den englischen Fans.

André Havergo

Osnabrück. Die deutschen und die schottischen Fans sind am Dienstag im Biergarten in der Deutschen Scholle beim Rudelgucken in der Mehrzahl. Feiern können aber nur die wenigen englischen Anhänger.