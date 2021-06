Osnabrück. Weitere dicke Geldspritze aus Berlin: Der Bund förderte die beiden geplanten Fahrradparkhäuser am Osnabrücker Altstadtbahnhof mit zwei Millionen Euro, wie das Bundesverkehrsministerium mitteilte.

Damit sind die Baukosten der beiden Türme gedeckt, sofern die Baupreise nicht weiter steigen. Zumindest hatte die Stadt mal für die beiden vollautomatischen Parkhäuser 1,8 Millionen Euro veranschlagt. Für finanzschwache Kommunen liegt die Förderquote des Bundesverkehrsministeriums für derartige Projekte bei 100 Prozent – die hatte die Stadt entsprechend beantragt.

Platz für 180 Räder

Am Altstadtbahnhof kann die Stadt nun also die zwei geplante Fahrradparktürme umsetzen. 180 Fahrräder sollen darin vollautomatisch geparkt werden können. Zudem soll es eine Schließfachanlage mit 18 Ladestationen für E-Bikes geben. Die Fassaden der Türme sollen aus Glas und Kunstelementen bestehen. Zusätzlich zu den beiden Türmen sollen Doppelstockparker für 80 Fahrräder folgen.

imago images/Jürgen Schwarz

Angebot für Bahnpendler

"Klimafreundliche Mobilität muss einfach und flexibel möglich sein – gerade für die vielen Berufspendler. Dafür brauchen wir gute Angebote. Deshalb sollen Bahnhöfe zu Mobilitätszentralen werden: Morgens stellen die Bürger ihr Fahrrad im modernen, vollautomatischen und sicheren Fahrradparkhaus ab oder schließen ihr E-Bike an die Ladestation. Dann geht es direkt weiter mit der Regional-Bahn. Das machen wir in Osnabrück jetzt möglich", wird Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer in der Mitteilung zitiert.

155 Millionen Euro aus Berlin Das Projekt Fahrradparkhaus wird aus Mitteln des Bundesverkehrsministeriums für innovative Modellprojekte im Radverkehr gefördert. Für das Förderprogramm stellt das BMVI von 2020 bis 2026 insgesamt rund 155 Millionen Euro zur Verfügung. Seit dem Förderaufruf 2019 sind etwa 150 Interessenbekundungen eingegangen. Davon wurden bisher 39 Vorhaben als grundsätzlich förderwürdig bewertet. Neben der Warnowbrücke in Rostock, fördert das BMVI z.B. bereits den Umbau des „Ballindamm“ in Hamburg sowie die Planung einer Radvorrangroute in Nordrhein-Westfalen zwischen Düren und Jülich. Quelle: BMVI

Otto Wöhr GmbH

Service nicht kostenlos

Um etwa Wartungs- und Reinigungskosten zu decken, soll das Parken in den Türmen am Bahnhof kosten. Denkbar wäre ein Monatsticket für neun und ein Jahresticket für 90 Euro, hatte die Radverkehrsbeauftragte Ulla Bauer im Dezember gesagt.

Es ist binnen kurzer Zeit die zweite dicke Geldspritze aus Berlin. Anfang Juni hatte das Bundeverkehrsministerium der Stadt 5,75 Millionen Euro für den fahrradfreundlichen Umbau des Wall zugesichert.



Wie funktioniert das vollautomatische Parken? Hierzu ein Beispielvideo:

Anzeige Anzeige