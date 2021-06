Gestalteten den Open-Air-Gottesdienst zum Abschied: (von links) Kirchenvorstandsvorsitzender Uwe Dall, Pastor Hans Hartmann, die stellvertretende Superintendentin des Kirchenkreises Osnabrück, Andrea Kruckemeyer, und Vakanzvertreter Friedemann Keller.

Kirchenkreis Osnabrück/Maren Bergmann

Osnabrück. Mit einem Open-Air-Gottesdienst verabschiedete sich die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde St. Michaelis in Osnabrück von ihrem langjährigen Pastor Hans Hartmann.

Zum 1. Juli wechselt der gebürtig aus dem Raum Göttingen stammende Hans Hartmann in die evangelisch-lutherische Christus-und-Kreuz-Kirchengemeinde in Nordhorn. Dort übernehme er nach 19 Jahren in Osnabrück eine Pastorenstelle, heißt es in e