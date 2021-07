Für Maria Braig ist ihr Leben nichts besonderes. Der Wechsel zwischen Schreibtisch und Straße gehört dazu.

Henrike Laing

Osnabrück. Die Osnabrückerin Maria Braig ist Lkw-Fahrerin und Buchautorin. Eine ungewöhnliche Kombination. Und doch so passend. Wir haben sie getroffen.

Was sie wohl bestellen wird, frage ich mich, während ich mit Maria Braig in einem integrativen Café in der Osnabrücker Innenstadt sitze und auf eine Bedienung warte. Sie ist Lkw-Fahrerin. Bestimmt bestellt sie Filterkaffee, denke ich. Sc