Die Stadt Osnabrück weitet eine Impfaktion, die für Schüler gedacht war, aus. (Symbolfoto)

Fotostand Havergo/imago images

Osnabrück. Heute können sich Schüler im Osnabrücker Impfzentrum gegen das Coronavirus impfen lassen. Eine entsprechende Impfaktion hatte die Stadt in der vergangenen Woche angekündigt. Bereits am Vormittag erklärte die Stadt, dass die Impfungen auf alle Personen ab zwölf Jahren ausgeweitet werden.

Die Stadt schreibt dazu bei Facebook: "Die Impfkapazitäten geben es her, die aktuelle Impfaktion für Schülerinnen und Schüler deutlich auszuweiten. Am heutigen Dienstag sowie am morgigen Mittwoch zwischen 8.15 und 19 Uhr können nun alle Men