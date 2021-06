Osnabrück. Vor 100 Jahren schon war das Baden im Stichkanal beliebt, wenngleich verboten. Der Herr Oberpräsident in Hannover lässt als oberster Dienstherr der Wasserstraßendirektion im „Osnabrücker Tageblatt“ im Falle der Zuwiderhandlung „strengste polizeiliche Maßregeln“ androhen.

Leider nehme mit Eintritt der warmen Jahreszeit der Badebetrieb wieder überhand, heißt es im Juni 1921. Durch die Badenden werde aber die Schifffahrt gefährdet und behindert. Genauso verwerflich sei das unerlaubte Begehen der Uferstrecken, weil dadurch die Böschungen und Uferbefestigungen beschädigt würden. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass der „Leinpfad“ oder „Treidelpfad“ damals auf manchen Kanalabschnitten tatsächlich noch zum Treideln benutzt wird – also zum Ziehen unmotorisierter Lastkähne durch Pferde auf dem Uferweg. Er ist also eigentlich kein Spazier-, sondern ein echter Betriebsweg – was er im Übrigen auch heute noch ist, nur merkt man es nicht mehr so.

Oberpräsident erntet Unverständnis

In Leserbriefen erntet der Oberpräsident Unverständnis für dieses Verbot ohne Augenmaß. Es könne doch wohl nicht im Ernst behauptet werden, dass Schwimmer die Schifffahrt gefährdeten, höchstens umgekehrt. Und zu den Beschädigungen der Böschungen: Eine einzige Dampfer-Durchfahrt richte mehr Schaden an als 1000 Badende. Schwimmen fördere die Volksgesundheit. Und es gebe in Osnabrück so wenige Möglichkeiten zum Schwimmen. Die Badeanstalt in der Nette in Haste sei unzureichend, und mit der Flussbadeanstalt Wellmannsbrücke im Schinkel stehe es auch nicht viel besser, sie sei an Sonntagen zudem den Vereinsmitgliedern des Schwimmklubs „Neptun“ vorbehalten. Und die Badeanstalt am Pottgraben sei sonntagsnachmittags geschlossen. „Also, Herr Oberpräsident“, schließt ein Leser seinen Brief, „kommen Sie nach Osnabrück und schwimmen Sie im Kanal: Ich wette, Sie werden Ihr Verbot dann zurücknehmen.“

Riesenaufwand für Turnfest

Ein Großereignis für die Stadt im Juni 1921 ist die Ausrichtung des 26. Kreisturnfestes der Niedersachsen und Friesen. Von den mehr als 3000 aktiven Teilnehmern kommt die Mehrzahl von außerhalb. Schon seit Wochen wird die Einwohnerschaft mit Aufforderungen bombardiert, Unterkünfte zur Verfügung zu stellen und sich an der Ausschmückung der Stadt zu beteiligen. Der Ausschmückungsausschuss appelliert: „Das Fest muß ein Volksfest werden. Alle Fahnen müssen heraus und die Häuser mit frischem Grün geschmückt sein.“ Landwirte aus der Umgebung bringen an zwei Tagen vor dem Festwochenende frisches Tannengrün und Birken in die Stadt und bieten es den Hauseigentümern gegen mäßiges Entgelt zum Kauf an. Das Einrichtungshaus Schauenburg & Lambrecht hat seine Dekorateure zur Verfügung gestellt, um die Ausschmückungen insbesondere des Bahnhofsplatzes und des Klushügels zu inspirieren.

Sammlung Helmut Riecken.

Am Freitagnachmittag und -abend spuckt praktisch jeder Zug, der aus Norden oder Westen einläuft, Heerscharen von Turnern aus. Der Wohnungsausschuss hat die Schülerkapellen von Ratsgymnasium und Carolinum engagiert. Sie gehen mit klingendem Spiel voran, um die Ankommenden zum Hotel Germania zu geleiten. Dort werden die Quartierkarten ausgegeben. Die Kapellen pendeln dann zum Hauptbahnhof zurück, um für den Empfang des nächsten Zuges bereitzustehen.

Keulenschwingen bei Starkregen

Die deutsche Turnerschaft hat inzwischen erkannt, dass Geräteturnen nicht alles ist. Sie setzt die „volkstümlichen Übungen“ wie Laufen, Werfen, Springen, Schwimmen und Ballspiele gleichwertig neben das reine Turnen an Barren, Reck & Co. Auch Steinstoßen, Tauziehen und das „Städtewettspiel“ Bremen gegen Osnabrück im Schlagball gehören dazu. Um alles zeitlich unterbringen zu können, starten die Wettkämpfe am Samstag bereits um 6.40 Uhr. Der leichtathletische Fünfkampf der Männer sieht mehr als 1000 Teilnehmer aus den Turngauen Ostfriesland, Wesermündung, Bremen, Oldenburg und Osnabrück am Start. Leider setzt beim Keulenschwingen der 600 Turnerinnen ein starker, anhaltender Regenguss ein, der die leicht bekleideten Damen bis auf die Haut durchnässt.

SPD führt Beschwerde gegen schwarz-weiß-rote Fahnen

Im Rahmenprogramm wird auf dem Markt der Gefallenen aus der Turnerschaft gedacht, gefolgt von festlichen Begrüßungsabenden in der Stadthalle und im Festsaal. Der OTV-Vorsitzende und Seifenfabrikant Fritz Frömbling hält eine zündende Ansprache, in der von einer „Erneuerung der körperlichen und sittlichen Volkskräfte“ die Rede ist. Am Sonntag bewegt sich der große Festzug „mit an die 90 Vereinsfahnen“ und zahlreichen Kapellen vom Domhof zum Klushügel. Der Montag gehört Wanderausflügen in die Umgebung. Die SPD beschwert sich im Nachhinein über die Ausschmückung der Straßenbahnwagen mit schwarz-weiß-roten Fähnchen, die an Kaisers Zeiten erinnerten. Die offiziellen Farben der Weimarer Republik sind schwarz-rot-gold.

Anzeige Anzeige

Reisen nach Tirol mit Hindernissen

Manch einen Osnabrücker zieht es in den Ferien in die Alpen. Das „Tageblatt“ klärt auf, was bei einer Reise nach Österreich erforderlich ist: zunächst ein Reisepass, dessen Ausfertigung 75 Mark kostet. Er gilt nur für drei Monate. Sodann ist der Pass an das österreichische Konsulat in Bremen zu schicken, wo das Visum eingestempelt wird. Das kostet bei einmaliger Ein- und Ausreise 40 Mark. Wer vorhat, mehrmals die Grenze zu passieren, was in den Grenzalpen leicht vorkommen kann, zahlt beim Konsulat für ein 3-Monate-Visum 121 Mark. Zur Reise nehme man deutsches Geld mit und wechsele es vor Ort in österreichische Kronen. Das ist günstiger, als wenn man schon in Deutschland Kronen kauft.

Braucht die Stadt ein eigenes Automobil?

Der städtische Haushalt für das Jahr 1921 wird erst jetzt eingebracht. Er schließt mit einem dicken Minus von mehr als vier Millionen Mark. Die städtischen Kollegien streiten ausdauernd über Einsparvorschläge. Sollte man die Klassenfrequenz in den Volks- und Bürgerschulen wieder auf 60 und mehr Kinder erhöhen, um Lehrerstellen einzusparen? Zusätzliche Straßenpflasterungen verschieben? Zuschüsse für Theater und Orchester kürzen?

Und braucht die Stadt wirklich ein eigenes Automobil? Es soll etwa den städtischen Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerken bei plötzlichen Betriebsstörungen in entfernten Stadtteilen zur Verfügung stehen, aber auch dem Stadtbauamt und der Polizei. Ein gebrauchtes Auto ist der Stadt für 75.000 Mark angeboten worden. Derartige Wagen hätten sich als durchaus leistungsfähig erwiesen, wird argumentiert. Der Chauffeur könne in seinen freien Stunden mit anderen Arbeiten beschäftigt werden. Ein anderer Redner warnt: Habe man erst ein Auto, dann werde bald jeder größere städtische Betrieb sein eigenes haben wollen. Es sei zu prüfen, ob die Stadt bei Anmietung eines Fahrzeugs von Bedarfsfall zu Bedarfsfall nicht besser dastehe. Die Angelegenheit wird zurück an die Fachkommission verwiesen.

Schauspieler am Existenzminimum

Die sogenannte Sommerspielzeit, bei der die Künstler auf eigene Rechnung ein kleines Programm zwischen den offiziellen Spielzeiten auf die Beine stellen, um nicht monatelang ohne Einkommen dazustehen, rechnet sich nicht. Nach Abzug aller Kosten verblieben den Schauspielern nur Hunger-Löhne. Um ihre Gagen auf ein Existenzminimum anzuheben, müsste die Stadt 85.000 Mark zuschießen. Das tut sie schließlich, im Sinne einer „produktiven Erwerbslosenfürsorge“.

Jüdisches Heldengedenken

In der Synagoge wird eine Gedenktafel zu Ehren der sieben im Weltkrieg gefallenen jüdischen Gemeindemitglieder enthüllt. Landesrabbiner Dr. Lewinsky (Hildesheim) sieht darin auch ein „Merkzeichen für jene, die den Bekennern des Judentums nationale Gesinnung abzusprechen wagen“.

Radfahrer landet im Schaufenster

„Beträchtliches Unheil“ richtet ein Radfahrer in der Buerschen Straße an. Er kommt aus der abschüssigen Hamburger Straße angerauscht und will nach links in die Senke zur Bahnunterführung abbiegen. Das schafft er jedoch nicht. Er saust über das Trottoir mitten in die große Schaufensterscheibe eines Friseurladens hinein, die in tausend Scherben zerspringt. Der Radfahrer kommt zwar zu Fall, trägt aber wie durch ein Wunder keine größeren Schnittverletzungen davon. Er rappelt sich auf, steigt aufs Fahrrad und radelt schleunigst Richtung Stadt davon. „Seine Persönlichkeit“ hat bislang nicht ermittelt werden können, heißt es in der Zeitung.