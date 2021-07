Osnabrückerin Katharina Wüsthof sammelt Vans-Schuhe in allen Varianten

Etliche Schuhe der Marke Vans besitzt die Osnabrückerin Katharina Wüsthof.

Thomas Osterfeld

Osnabrück. Wie viele es genau sind, weiß sie nicht – bei 50 habe sie aufgehört zu zählen, sagt Katharina Wüsthof. Die 31-Jährige sammelt Vans in allen Variationen. Sie hat aber auch noch eine andere ungewöhnliche Sammelleidenschaft.

In diesem Text erfährst Du:Warum Katharina so leidenschaftlich gern Vans sammelt.Ob sie die auch im Winter trägt.Und warum sie auch noch Motten-Fan ist.Der Name „Vans“ steht für die Produkte der Van Doren Rubber Company. Die Firma stel