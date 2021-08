Diese fünf Aussichtspunkte in der Region Osnabrück haben es in sich

Der Aufstieg über 144 Stufen lohnt sich: Vom Turm auf dem Beutling in Melle-Wellingholzhausen haben Besucher einen tollen Fernblick.

Karsten Grosser

Osnabrück. Was könnte erhebender sein, als von einem Turm oder Gipfel eine wunderschöne Aussicht zu genießen? Wer in der Region Osnabrück hoch hinaus und weit ins Land schauen möchte, ist an diesen fünf Punkten besonders gut aufgehoben.

