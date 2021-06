Osnabrück. Der Umbau der Osnabrücker Grundschullandschaft zu Ganztagsschulen ist ein kostspieliges Mammutprogramm für die Stadt, deren Verwaltung mit den Förderrichtlinien kämpft und auch noch die Schulen von der Sinnhaftigkeit einer Umwandlung überzeugen muss. Und dann gab es jetzt auch noch Kritik im Schulausschuss – da wurde selbst Osnabrücks ansonsten eher ruhiger Schuldezernent Wolfgang Beckermann etwas harscher im Ton.

"Sie behaupten jetzt zum dritten Mal etwas, was falsch ist", wies Beckermann Stefan Kniefert (CDU) zurecht. Der Christdemokrat hatte reklamiert, dass Osnabrück bei der Vergabe von Fördermitteln für die Umwandlung von Grundschulen in Ganztagsschulen in der Regel leer ausgehe. Andere Städte würden hier wesentlich mehr Gelder abschöpfen. "Diese Aussage ärgert mich", so Beckermann, der die Förderung ein "Glücksspiel" nannte.

In der Tat gibt es im Bereich der Förderrichtlinien Anforderungen, die für die Kommunen schnell zu einem K.-o.-Kriterium werden können.

Zu knappe Fristen für große Projekte

Das Land Niedersachsen bekommt für den Ausbau des Ganztags 70 Millionen Euro vom Bund. Die Gelder werden vom Land an die Kommunen verteilt. Und da beginnt das Problem. Am 20. Januar ist die entsprechende Richtlinie in Kraft getreten. Sie läuft bis zum 31. Dezember. Für die Antragstellung blieb den Kommunen eine Frist von etwa sechs Wochen bis zum 1. März. Hier von einer Herausforderung zu sprechen, grenzt schon an Verniedlichung.

Ganz sportlich wird es dann mit Blick auf die Vorgaben für die Projektrealisierung. Denn Voraussetzung für eine Förderung ist, dass die Maßnahmen bis zum 30. Juni begonnen werden und am 31. Dezember abgeschlossen sind. Mit anderen Worten: Die Umwandlung einer Grundschule von einer Halbtagsschule in eine Ganztagsschule mit Mensabetrieb – in der Regel ein Projekt, dass schnell mit Kosten im hohem sechsstelligen oder auch gerne mal niedrigen siebenstelligen Bereich verbunden ist – soll innerhalb eines dreiviertel Jahres ausgeschrieben und baulich umgesetzt werden, inklusive Materialbeschaffung für Klassen- und Fachräume sowie Küchen und Mensen. Dass bei diesem Tempo jeder kommunale Planer mit hängender Zunge auf der Strecke bleibt, ist mehr als nachvollziehbar.

Probleme nicht nur in Osnabrück

Die Stadt habe überall da, wo es möglich war, Gelder beantragt und auch etliche tausend Euro vereinnahmen können, unterstrich Beckermann. "Die Förderrichtlinien ermöglichen aber keine planvolle Vorgehensweise." Osnabrücks Kultusdezernent steht mit dieser Sicht der Dinge im Übrigen bei weitem nicht alleine da. Bereits im Februar hatte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Helmut Dedy, in einem Brief an die damalige Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) kritisiert: "Dringend notwendige bauliche Maßnahmen zur Unterstützung des Ausbaus der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder können in einem derart kurzen Zeitraum nicht realisiert werden."

Das Problem mit der Förderung hat also nicht nur Osnabrück. Dedy spricht von "vielen Städten" bundesweit, die trotz hoher Ausgaben kaum Fördermittel an die Hand bekämen. "Ich befürchte, dass das Ziel, den Ganztagsausbau zu beschleunigen, damit verfehlt wird."

Sieben Grundschulen sind noch nicht auf dem Weg zum Ganztag

Ist es auf der einen Seite also die schwer in den Griff zu bekommende Förderlandschaft, die die Verwaltung vor eine große Aufgabe stellt, so ist es auf der anderen Seite die Tatsache, dass noch nicht alle der 25 Osnabrücker Grundschulen mit der Umwandlung von einer Halbtagsschule in eine Ganztagsschule begonnen haben.

"Wir sind in den vergangenen zehn Jahren ein gutes Stück weiter gekommen, aber es gibt immer noch sieben Grundschulen, die sich noch nicht auf den Weg gemacht haben. Das ist in dieser Zeit nicht angemessen", kritisierte Brigitte Neumann (CDU) im Ausschuss. Zwei der sieben Schulen hätten sich noch nicht einmal Gedanken über den Ganztag gemacht, ergänzte Neumanns Parteikollegin Petra Knabenschuh. "Wir müssen hier mal die Kuscheldecke wegnehmen und etwas tiefer in die Gedanken der Verantwortlichen eingreifen." Etwas sanfter, aber in der Sache ebenfalls konsequent, forderte Heidrun Achler (SPD) "Fingerspitzengefühl" im Umgang mit den Schulen, um eine flächendeckende Einführung des Ganztags zu erreichen.

Dass der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung kommen wird, dürfte wohl außer Frage stehen. Allerdings streiten sich Bund und Länder noch um die Finanzierung. Der von der Bundesregierung auf den Weg gebrachte und vom Bundestag bereits verabschiedete Gesetzentwurf ist zunächst einmal im Bundesrat hängen geblieben. Es geht einmal mehr ums Geld, weil der Bund zwar mit 3,5 Milliarden Euro Investitionszuschüssen und einer Milliarde Euro jährlich für die laufenden Kosten ins Boot steigen will, mit diesen Summen aber den Forderungen der Länder noch nicht entspricht.

Oberbürgermeister-Kandidatin Katharina Pötter (CDU) will die endgültige Entscheidung zum Rechtsanspruch nicht abwarten und setzt auf "unbürokratische und zeitnahe Lösungen": "Als Stadt Osnabrück muss es unser Anspruch sein, nicht einfach nur zuzuschauen und abzuwarten, sondern die Eltern schon jetzt möglichst effektiv in dieser wichtigen Lebensphase ihrer Kinder zu unterstützen. Hier brauchen wir Tempo und pragmatische Lösungen, auch wenn nicht gleich alles perfekt ist." Pötter denkt dabei an vorhandene Räume in den Schulen, die in Absprache mit den Schulen und den Partnern der Stadt bei der Betreuung als "Zwischenlösungen" für den Ganztag genutzt werden könnten.