Die Müller-Gruppe hat ihr Feinkostwerk Homann an die niederländische Firma Signature Foods verkauft. Foto: Jörn Martens

Jörn Martens

Osnabrück. Stellenabbau bei KME in Osnabrück, Aus für Homann in Dissen und Eigentümerwechsel bei Apetito in Hilter – die Wirtschaft bestimmt die Schlagzeilen im Juni 2021. Mehr zu diesen und anderen Themen in unserem Monatsrückblick.

Langsam kehrt die Normalität zurück. Im Juni 2021 sinkt die Zahl der Corona-Infizierten in der Region weiter, von 317 am Monatsanfang auf 29 am Monatsende. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Stadt und Landkreis fällt auf einen Wert von u