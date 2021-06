Der Rosenhof bekommt den Applaus-Award verliehen.

David Ebener

Osnabrück. Am Dienstag, 29. Juni, wird der Osnabrücker Rosenhof während einer offiziellen Preisverleihung für seine Programmgestaltung geehrt. Kulturstaatsministerin Monika Grütters übergibt den Preis, der mit 50000 Euro dotiert ist.

16 Klubs werden bundesweit mit dem Applaus in der höchstdotierten Kategorie „Programm“ ausgezeichnet. In Niedersachsen ist es lediglich eine Spielstätte, die laut Jury in diesem Jahr den Preis in Höhe von 50000 Euro verdient hat. Sie befind