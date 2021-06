Geschützt durch Spezialanzüge, entfernen Mitarbeiter des Osnabrücker Service-Betriebs (OSB) zurzeit an vielen Orten in der Stadt die Nester des Eichenprozessionsspinners – wie hier Mitte Juni am Schulzentrum Sonnenhügel.

David Ebener

Osnabrück. Der Eichenprozessionsspinner treibt wieder sein Unwesen in Osnabrück. Erste Kinderspielplätze sind wegen der gefürchteten Raupe bereits unbenutzbar. Die Stadt kommt mit der Beseitigung der Nester kaum hinterher.

Noch vor gut zwei Wochen sah es so aus, als bliebe Osnabrück in diesem Jahr von einer Eichenprozessionsspinner-Plage verschont. Doch anscheinend breitet sich die Raupe jetzt doch an immer mehr Stellen in der Stadt aus. Sowohl beim