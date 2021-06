Diese Bombe wurde von Sprengmeister Michael Crölle und seinem Team am Sonntag im Stadtteil Schinkel unschädlich gemacht.

Michael Gründel

Osnabrück . Ein positives Fazit zieht der Osnabrücker Ordnungsamtsleiter Jürgen Wiethäuper nach der Bombenräumung am Sonntag. Die Stadt Osnabrück plant dennoch einige Neuerungen in Sachen Kommunikation – sie will unter anderem digitaler werden.

Die meisten von der Evakuierung betroffenen Schinkelaner verließen am Sonntag zügig und diszipliniert ihre Häuser und Wohnungen. Wie bei jeder Bombenräumung gab es aber auch wieder einige Bürger, die nichts von der bevorstehenden Entschärfu