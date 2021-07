Beruf als Berufung: die Osnabrückerin Lena Wissing konserviert und restauriert historische Kulturgüter.

Monika Vollmer

Osnabrück. Restauratoren geraten selten in den Blick, gelten dennoch immer wieder als das stille Rückgrat des Kunstgeschäfts. Eine von ihnen ist die Osnabrückerin Lena Wissing. Dabei wollte sie als Kind mal Fälscher werden.

Etwas versteckt in der Neulandstraße, direkt neben dem Speiserestaurant Kesselhaus, gibt es linkerhand einen Eingang. Hier erwartet uns Lena Wissing an diesem frühen Montagmorgen, sagt fröhlich: „Kommen Sie herein.“ In dem großen und hellen