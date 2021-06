Bistro „Snackwunder“ in der Redlingerstraße öffnet am Dienstag

Annika Borst und Samuel Rauer eröffnen in Osnabrück das Bistro "Snackwunder".

Swaantje Hehmann

Osnabrück. Es tut sich etwas in der Redlingerstraße in Osnabrück: In den ehemaligen Räumen des „Redlinger's Deli“ bietet das Bistro „Snackwunder“ ab Dienstag (29. Juni) Herzhaftes und Süßes.

Die Lieblings-Snacks von Annika Borst und Samuel Rauer bestehen aus Süßkartoffel-Waffeln. Die gibt es als süße Variationen mit Früchten oder herzhaft zum Beispiel mit Feta. Aber auch Kuchen und Smoothies sowie Kaffee finden sich im Angebot