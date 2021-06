Osnabrück. Generationenwechsel in der "Grünen Gans": Der "Junior" übernimmt. Doch Stammgäste müssen keine Angst haben – aus der "Gans" wird auch künftig keine hippe Lounge werden.

Alles soll so urig bleiben wie gehabt: mit viel Holz, grünem Licht und Marion am Zapfhahn. Seit 1980 arbeitet sie hier als Bedienung. Die "Gans" gibt es seit 1976. "Fünf Jahre lang mussten sie also ohne mich klar kommen", sagt Marion Hünefeld.

David Ebener

Seit 1976 ist Hans-Günter Schrage Chef der "Grünen Gans". Mit 84 Jahren wird es nun aber langsam Zeit, sich zur Ruhe zu setzen. Übernehmen wird sein Sohn Henrik Schrage, den viele Osnabrücker bereits als Inhaber des "Bottled" am Adolf-Reichwein-Platz kennen.



Das ganz große Rad will er in der "Grünen Gans" nicht drehen – "aber ein paar Sachen haben wir schon auf neuen Stand gebracht." So wurde zum Beispiel die Zapfanlage erneuert, so dass es nun vier Sorten Bier statt zwei gibt. Außerdem stehen nun auch Longdrinks auf der Karte. "Das Thema Spirituosen haben wir etwas entstaubt, um auch ein bisschen jüngeres Publikum anzusprechen", sagt Henrik Schrage. Neben dem fast schon legendären Pfeffersteak werden künftig zudem Veggie-Steaks angeboten. Die Brötchen werden weiterhin von der Osnabrücker Bäckerei Bröcker bezogen, das Fleisch von Büning, ehemals Mandel.

David Ebener

"Als ich gesagt habe, dass ich aufhöre, hieß es von vielen: Baut bloß nicht um!", sagt Hans-Günter Schrage. Eine 40 Jahre alte Zapfanlage austauschen – gut. Aber sonst solle die "Gans" doch bitte möglichst so bleiben wie sie war.



Dass er künftig die Verantwortung für zwei Gaststätten haben wird, sieht Henrik Schrage relativ gelassen. Was ihm und auch anderen Osnabrücker Gastronomen eher Sorgen bereitet, ist die Personalsituation: "Wir müssen derzeit viel Personal einarbeiten, da wegen der Corona-Krise viele abgewandert sind und sich krisenfestere Arbeitsplätze gesucht haben." Er und sein Vater hoffen darauf, dass im Wintersemester wieder vermehrt Studenten in die Stadt kommen, die dankbar für einen Job in der Gastronomie sind. Bis dahin wird in der "Gans" Marion die Stellung halten.