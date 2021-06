Bombenentschärfung in Osnabrück: Der Tag in Bildern

Wirklich keiner mehr drin? Die Osnabrücker Ordnungsbehörde kontrolliert ein Gebäude am Sophienhof.

Michael Gründel

Osnabrück. 10.000 Einwohner der Osnabrücker Stadtteile Schinkel und Schinkel-Ost mussten am Sonntag ihre Wohnung verlassen. Der Grund: Ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg. Am späten Nachmittag entschärfte ein Sprengmeister die 5-Zentner-Bombe. Der Tag in Bildern.

