Säule der Vielfalt: Ein "Briefkasten" für queere Menschen in Osnabrück

Die Säule der Vielfalt am Kamp funktioniert wie eine Art Briefkasten.

Thomas Osterfeld

Osnabrück. Die Regebogenfahne ist seit dem EM-Spiel Deutschland gegen Ungarn in aller Munde. Passenderweise wurde in der Osnabrücker Kamp-Promenade am Samstag die „Säule der Vielfalt“ aufgestellt.

Die Säule der Vielfalt hat im Grunde eine Briefkasten-Funktion, sagte Dr. Nicole Meckoni, Sprecherin des Lesben- und Schwulenverbandes (LSVD) Niedersachsen-Bremen. Der „Briefkasten“ steht 14 Tage lang bis zum 10. Juli vor dem Eiscafé Toscan