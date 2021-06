Osnabrück. Die Osnabrücker Abiturienten feiern ihren Schulabschluss. Gleich acht Abi-Bälle finden im Alando statt. Der Alando-Chef startet so seinen Party-Betrieb langsam wieder. Die gelockerten Corona-Regeln machen die Feiern möglich – auch wenn einiges zu beachten ist.

Mitte Juli will Alando-Chef Frederik Heede wieder seinen regulären Disco-Betrieb öffnen. Nach der langen Corona-Pause startet er lieber vorsichtig: Erst mit Public Viewing zum Fußballspiel England gegen Deutschland am Dienstag. Danach folgen an den Wochenenden acht Abi-Bälle im "Ballhaus" und "Chalet" . Mit dabei sind das Gymnasium Wüste, Carolinum, Rats- und EMA-Gymnasium, die Angela- und Ursulaschule, BBS Schölerberg und der Abi-Jahrgang des Greselius-Gymnasiums in Bramsche.

Abibälle sind anders

„Ich freue mich für die Schüler, dass sie ihr Abi feiern können“, sagt der Alando-Chef. Abi-Bälle sind Heede zufolge anders als der normale Party-Betrieb. Wenn Eltern, Großeltern und Lehrer mit am Tisch sitzen oder dabei sind, dann reguliere sich das Partyleben von selbst. „Wir wissen aus Erfahrung: Das artet nicht so aus wie im Club-Betrieb."

Die Abiturienten der Angelaschule planen eine Feier mit 800 Gästen im Alando. Zum Essen an den Tischen kommt ein kleiner Kreis aus Schülern, Eltern und Lehrern. Nach dem Essen kommen Gäste mit einer sogenannten Laufkarte dazu, also Freunde, jüngere Schüler oder Bekannte. Voraussetzung ist aber eine Anmeldung.

Corona-Regeln für Abi-Ball

An den Türstehern vorbei kommen nur geladene Gäste, die einen tagesaktuellen negativen Corona-Test haben oder vollständig geimpft oder genesen sind. Viele Abibälle finden in diesem Jahr als Feiern mit einem geschlossenen Personenkreis statt. Das hat auch mit den Corona-Regeln zu tun. Größere Feiern mit einem geschlossenen Personenkreis sind in Gastronomiebetrieben angesichts niedriger Infektionszahlen und einer Inzidenz von aktuell unter 10 in Stadt und Landkreis Osnabrück ohne Begrenzung der Personenzahl erlaubt. Wäre es eine offene Veranstaltung für alle, würde bei mehr als 1000 Gästen vorab eine Genehmigung seitens der Behörden erforderlich.

Im vergangenen Jahr sind die Feiern coronabedingt ausgefallen. Dass die Abschlussfeier dieses Jahr überhaupt stattfinden kann, „hätten wir vor wenigen Wochen nicht gedacht“, sagt Fynn Nowicke, der zusammen mit anderen Abiturienten vor zwei Wochen den Abi-Ball der Angelaschule organisiert hat. „Wir hoffen, dass es gut wird.“

Impf-Aktion vor Abi-Ball

Noch sind manche Abiturienten zurückhaltend, auch wenn keine Masken- und Abstandspflicht für die Teilnehmer der Feier gilt. Um mehr Sicherheit für die Gesundheit zu haben, haben Abiturienten des Graf-Stauffenberg-Gymnasiums am 14. Juni sogar eine Impf-Aktion für Schüler beim Hausarzt Christian Albrecht in Hasbergen organsiert, der nicht nur Schüler aus dem Abi-Jahrgang seines Sohnes geimpft hat, sondern auch Schüler von anderen Schulen wie das Gymnasium Wüste und das Ratsgymnasium. Die Location im Freizeitland Hasbergen für die Feier am 3. Juli haben die GSG-Schüler bereits gebucht, manche Kleider sind schon gekauft.

Abi-Ball feiern im kleinen Kreis

Auch im Alando ist der Dresscode: festliche Abendgarderobe. Anders machen das die Abiturienten der BBS Haste. Auch hier ist die Kleiderordnung "schick, aber es muss jetzt nicht das krasse Abi-Ballkleid sein, wie man es sonst vielleicht gehabt hätte", sagt Melanie Weinmeister. Die Abiturienten feiern im Sportpark am Wulfter Turm. Eigentlich wollten die Schüler groß in der Lagerhalle in Osnabrück feiern, aber diese hatte coronabedingt abgesagt. Nun haben sich die Corona-Regeln wieder geändert und weil die Schüler den Abi-Ball nicht ganz ausfallen lassen wollten, sind sie froh, noch spontan eine andere Location gefunden zu haben.

Wegen der begrenzten Kapazitäten darf der Abi-Jahrgang nur als geschlossene Gesellschaft zusammen kommen. Anders als im Alando feiern hier nur die Schüler zusammen – ohne Lehrer, Eltern oder Freunde. „Es ist schade, dass unsere Eltern nicht am Abi-Ball teilnehmen können, aber am Tag vorher werden Zeugnisse vergeben und es findet ein Gottesdienst statt, zu dem wir je zwei Personen mitnehmen dürfen“, sagt Weinmeister.