Ein guter Tag für zwei Osnabrücker Förderschulen

Die Montessorischule in Osnabrück ist in einem maroden Zustand.

Michael Gründel

Osnabrück. Diese Entscheidung war längst überfällig. Endlich werden Montessori und Anne-Frank in einen einer Schule würdigen Zustand gebracht. Es ist gut, dass das jetzt passieren soll. Und es ist traurig, dass es so lange gedauert hat.

Es ist ja nicht so, dass die beiden Förderschulen nicht schon vor Jahren auf ihre Not aufmerksam gemacht hätten. Schon vor vier Jahren pfiff es in der Montessorischule durch die Fenster, dass es nur so ein Geheule war. Türen schlossen nicht