Gute Nachrichten für Nachtschwärmer: Die VOS kehrt zum Nachtbus-Fahrplan zurück.

Verkehrsgemeinschaft Osnabrück/Daniel Ohliger

Osnabrück. Ab Freitag, 2. Juli, nimmt die Verkehrsgemeinschaft Osnabrück (VOS) den Nachtbusverkehr wieder auf. Der Nachtbus Melle fährt bereits ab dem 25. Juni wieder nach Fahrplan, die Linie N19 ab dem 9. Juli.

Die Verkehrsgemeinschaft Osnabrück kehrt in Stadt und Landkreis vollständig zum „Vor-Corona-Fahrplanangebot“ zurück, heißt es in einer Pressemitteilung der VOS. Auch die Nachtbusse fahren dann wieder wie gewohnt in Osnabrück und ins Osnabrü