Zeit zu gehen: Nach zehn Jahren als Intendant verlässt Ralf Waldschmidt mit Ende dieser Spielzeit das Theater Osnabrück.

Michael Gründel

Osnabrück. Ende dieser Spielzeit endet die Intendanz von Ralf Waldschmidt am Theater Osnabrück. Im Interview lässt er die Zeit Revue passieren, spricht über große und nicht so große Erfolge - und über viele positive Erfahrungen.

Herr Waldschmidt, was hat sich in den zehn Jahren im Vergleich zur Ära ihres Vorgängers Holger Schultze in der Stadt und strukturell am Theater verändert? Eine ganze Menge. In der Theaterwelt hat sich eine große Dynamik entwickelt, die auf