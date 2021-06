Noch ist die Evakuierungszone im Schinkel nicht freigegeben. Foto: Michael Gründel

Michael Gründel

Osnabrück. Der Blindgänger im Osnabrücker Stadtteil Schinkel ist am frühen Sonntagabend entschärft worden. Rund 10.000 Menschen, die am Morgen ihre Wohnungen verlassen mussten, dürfen nun in ihre Wohnungen zurück.