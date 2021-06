Nicht gekühlte Lebensmittel wie Fleisch und Fisch sowie verdorbene Waren soll ein Lebensmittelhändler auf der A1 bei Damme transportiert haben. (Symbolbild)

Osnabrück. Bei einer Kontrolle auf der A1 bei Damme hat die Autobahnpolizei Osnabrück einen Lebensmittelhändler aus Düsseldorf gestoppt. Der Mann hatte verdorbene Waren an Bord, andere wurden nicht gekühlt.

Nach Angaben der Polizei kontrollierten die Beamten den Mann am Mittwochmittag an der Raststätte Dammer Berge. Der Düsseldorfer war demnach mit einem VW Crafter in Richtung Bremen unterwegs. Der Mann hatte unter anderem Fisch und Fleisch ge