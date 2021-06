Rinder kehren an den Rubbenbruchsee in Osnabrück zurück

Die schottischen Hochlandrinder kehren an den Rubbenbruchsee zurück. (Archivfoto)

Gert Westdörp

Osnabrück. Die schottischen Hochlandrinder kehren zurück. Die Tiere weiden künftig wieder am Westufer des Rubbenbruchsees in Osnabrück und betreiben so aktive Landschaftspflege.

Ein Stadtsprecher kündigt die Rückkehr der Rinder für die kommende Woche an. "Ab Montag, 28. Juni, verbringen die Tiere die Sommermonate wieder auf der etwa ein Hektar großen Weide", heißt es in einer Mitteilung. Die schottischen Hochl