Mitarbeiter von Marktkauf sind ebenfalls aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. (Symbolbild)

dpa/Krato

Osnabrück. In der Tarifrunde für den Einzel-, Groß- und Außenhandel in Niedersachsen und Bremen ruft die Gewerkschaft Verdi Beschäftigte in Osnabrück erneut zu einem Warnstreik auf. Dieser soll am Samstag, 26. Juni 2021, stattfinden.

Die Gewerkschaft fordert im Einzelhandel unter anderem 4,5 Prozent mehr Lohn und Gehalt sowie eine Erhöhung der Ausbildungsvergütung um 100 Euro. Im Groß- und Außenhandel sollen die Löhne um 199 Euro steigen. „Die Beschäftigten im Hand