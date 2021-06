Mitarbeiter des DRK in der Region Osnabrück fordern in einer Petition die Anhebung ihrer Tarife.

Julian Tiemeyer

Osnabrück. Mitarbeiter des DRK in der Region Osnabrück fordern in einer Petition die Anhebung ihrer Tarife. Ihren Unmut machten sie am Mittwoch im zuständigen Ausschuss deutlich.

In der Petition fordern die Mitarbeiter des DRK-Rettungsdienstes und -Krankentransportes im Landkreis Osnabrück (DRK-RD), die Erhöhungen des bundesweit geltenden DRK-Reformtarifvertrags auch in Osnabrück umzusetzen. Derzeit geschehe dies mi