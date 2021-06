Schwer einzusehen: Die unfallträchtige Kreuzung Am Mühlenkamp/In der Steiniger Heide soll in drei Jahren umgestaltet werden. Anwohner wünschen sich bereits vorher zumindest provisorische Verbesserungen.

Jörn Martens

Osnabrück. Wo im Osnabrücker Stadtteil Voxtrup die Straßen Am Mühlenkamp und In der Steiniger Heide aufeinandertreffen, wird es schnell unübersichtlich. Anwohner fordern deshalb eine Umgestaltung. Aber die ist wohl erst in drei Jahren in Sicht.

Eine ganz normale Straße in einer ganz normalen Siedlung? Die Straße Am Mühlenkamp beginnt ganz in der Nähe zur Meller Landstraße im Osten von Voxtrup und verläuft in Richtung Westen zum Schölerberg, wo sie ein paar Mal den Namen wechselt u