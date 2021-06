Die Thomas-Morus-Schule in Osnabrück ist Anfang Juli Standort für eine Corona-Impfaktion. (Symbolfoto)

David Ebener

Osnabrück. Das Osnabrücker Schmerztherapiezentrum Brau und Michel organisiert die nächste Corona-Impfaktion. Zur Verfügung steht der Impfstoff von Johnson & Johnson. Termine sind ab sofort buchbar. Es gibt jedoch eine Altersbeschränkung.

Circa 5000 Impfungen sollen an drei Tagen Anfang Juli möglich sein. Konkret sind die Termine am Freitag, 2. Juli, von 16 bis voraussichtlich 21 Uhr, sowie am Samstag und Sonntag, 3. und 4. Juli, jeweils von 8 bis 20 Uhr. Geimpft wird in der