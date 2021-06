So retteten Einsatzkräfte und Veterinärdienst die ausgebüxten Schweine

Einsatzkräfte der Feuerwehr umzingelten die beiden ausgebüxten Schweine nach dem Unfall auf der A33 bei Borgloh mit Leitern.

NWM-TV

Borgloh. Ein Transporter mit 144 Schweinen an Bord verunglückte vor wenigen Tagen auf der A33 bei Borgloh. Zwei der Tiere büxten aus und mussten eingefangen werden. Der Veterinärdienst für Stadt und Landkreis Osnabrück erklärt, was in diesem Fall zu beachten ist.

Der Lastwagen war in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 2 Uhr nachts auf der A33 zwischen den Anschlussstellen Harderberg und Borgloh/Kloster Oesede verunglückt. Der 28 Jahre alte Fahrer verlor die Kontrolle über den Lkw, der wiede