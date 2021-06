Die Erträge von terre des hommes sind im vergangenen Jahr gewachsen – die Sorgen auch.

Dietmar Kröger

Osnabrück. Mehr Spenden, mehr Drittmittel, mehr Ko-Finanzierungen – die reinen Zahlen in den Büchern sorgen bei terre des hommes (tdh) für eine positive Grundstimmung. Die Sorgen um die Kinder aber wachsen in der in Osnabrück ansässigen Geschäftsstelle – angesichts sich verschlechternder Bedingungen vor allem durch die Corona-Pandemie und den Klimawandel.

"Wir sind außerordentlich zufrieden mit unserer Bilanz", sagt tdh-Vorstandsprecherin Birte Kötter am Donnerstag bei der Vorstellung der Zahlen für das Jahr 2020. Das internationale Kinderhilfswerk verzeichnete mit 45,7 Millionen Euro einen