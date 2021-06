Die Bauarbeiten auf der Sandforter Straße in Osnabrück gehen weiter. (Symbolfoto)

Osnabrück. Nach Arbeiten an Versorgungsleitungen beginnt die Stadt Osnabrück ab kommender Woche einen Abschnitt der Sandforter Straße zu sanieren.

Die Leitungsarbeiten der SWO Netz GmbH sollen noch in dieser Woche abgeschlossen werden, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Ab Montag, 28. Juni, rücken dann die nächsten Bauarbeiter an, um die Fahrbahn in zwei Abschnitten zu sanieren.