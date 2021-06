Die Halle Gartlage öffnet am 10. Juli 2021 für die Berufsorientierungsmesse "Abi-Zukunft" die Türen. (Archivfoto)

David Ebener

Osnabrück. Abitur – und was dann? Diese Frage können Abiturienten am Samstag, 10. Juli, in Osnabrück versuchen zu klären. An diesem Tag öffnet die Berufsinformationsmesse "Abi Zukunft" unter Corona-Bedingungen wieder die Türen. Aussteller präsentieren sich und werben um den Nachwuchs.

Nachdem die Messe im vergangenen Jahr pandemiebedingt online stattgefunden hat, können sich Abiturienten und Eltern 2021 wieder live vor Ort über Berufsperspektiven informieren. Die Messe öffnet von 10 bis 15 Uhr für Besucher. In der Halle