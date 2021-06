Noch steht hier nur ein einsames Karussellpferd: Vom 2. Juli an soll es auf der Freifläche an der Johannisstraße richtig rundgehen: Fahrgeschäfte und Futterstände werden hier zu einer Kirmes im Kleinformat.

David Ebener

Osnabrück. Popcorn, Autoscooter, Riesenrad: Im Juli kommen Karussells, Süßwarenstände und Imbissbuden zurück in die Osnabrücker Innenstadt. Das Kirmes-Event will Familien in die City locken. Eine Freifläche an der Johannisstraße wird zum Mini-Jahrmarkt.

Wieder dabei sein, wieder frei sein: Monatelang hat die Corona-Pandemie Events in der Innenstadt einen Riegel vorgeschoben. Nun sind die Infektionszahlen so niedrig, dass einer neuen Auflage von "In Osnabrück kannste hoch hinaus" nichts im