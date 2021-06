Vom Mentorenprogramm auf die Kandidatenliste: Arlinda Hoti (links, CDU) und Yasir Sivük (rechts, SPD) haben ein Ziel erreicht, das sich der Osnabrücker Migrationsbeirat mit seinem Vorsitzenden Vëllaznim Haziri (Mitte) auf die Fahnen geschrieben hat: mehr Beteiligung von Osnabrückern mit Migrationsgeschichte an der Stadtpolitik.

Michael Gründel

Osnabrück. Wie kann es sein, dass in Osnabrück ein Drittel der Bevölkerung Migrationshintergrund hat, aber kein einziger Migrant im Stadtrat sitzt? Ein Projekt sollte das ändern. Nun wird es ausgezeichnet – und trägt weitere Früchte.

Verena, Philipp, Annette und Michael: So heißen die Ratsfrauen und -herren in Osnabrück. Sie heißen nicht: Elif, Hakan, Aliah oder Bogdan. Namen sind Schall und Rauch, so sagt man, unwichtig also. Aber das stimmt in diesem Fall nicht. Jeder