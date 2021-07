Simone Brüggemann in ihrem Atelier in Osnabrück.

David Ebener

Osnabrück. Es gibt kaum noch ein Unternehmen, das nicht mit dem Schlagwort "nachhaltig" seine Ware an die Kundschaft bringen will, und das auch in Osnabrück. Doch was macht ein Produkt eigentlich nachhaltig?

In diesem Artikel erfährst Du:Warum nachhaltig nicht gleich nachhaltig istWas "Greenwashing" bedeutetWieso sich nicht jeder Nachhaltigkeit leisten kannDer Duden erklärt Nachhaltigkeit als "Prinzip, nach dem nicht mehr verbraucht werden darf