Impfzentren in der Region Osnabrück stellen digitalen Impfpass aus

Jetzt gibt es die Möglichkeit, den digitalen Impfpass nachträglich auch über das Impfportal des Landes Niedersachsen zu erhalten. Der QR-Code kann dann über die Corona-Warn-App gescannt werden.

dpa/Zacharie Scheurer

Osnabrück. Direkt nach der Corona-Impfung wird der digitale Impfpass in den Impfzentren der Region Osnabrück ausgestellt – nachträglich ist es dort nicht möglich. Das Land bietet jetzt Alternativen an, um an das Zertifikat zu gelangen.

In den Impfzentrum der Region Osnabrück werden digitale Impfnachweise bereits seit mehr als einer Woche ausgestellt. Dabei wird am Empfang abgefragt, ob jemand einen digitalen Impfnachweis haben möchte. Die meisten Geimpften machen davon da