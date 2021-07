Hat sich die Corona-Krise auf die Geschäfte in Osnabrücks Innenstadt ausgewirkt?

Die Osnabrücker genießen es dieser Tage, wieder in der Innenstadt zu flanieren oder die Restaurants und Cafés - wie hier am Nikolaiort - zu besuchen.

Corinna Berghahn

Osnabrück. Monatelang waren die Geschäfte in Osnabrück geschlossen, Einkaufen vor Ort war nur erschwert möglich. Wir haben uns in der Innenstadt einmal umgesehen, welche Läden die Krise überstanden haben – und welche nicht.

Aktuell tut sich viel in der Fußgängerzone in Osnabrück: Die Cafés und Restaurants sind voll, die Geschäfte oftmals ebenfalls. Und doch hat Corona Spuren hinterlassen: Die Douglas-Filiale am Nikolaiort ist geschlossen, Görtz 17&nb