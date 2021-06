Hunderte Dosen des Corona-Impfstoffes Astrazeneca können im Landkreis Osnabrück auch von Personen unter 60 Jahren in Anspruch genommen werden. (Symbolbild)

dpa/Stefan Sauer

Georgsmarienhütte/Wallenhorst. Fast 2000 Dosen des Vakzins Astrazeneca will der Landkreis in den kommenden Tagen verimpfen, vorzugsweise an Menschen über 60. Die Nachfrage sei bislang aber überschaubar, heißt es. Der Impfstoff werde deshalb auch für Jüngere freigegeben sowie für Personen außerhalb des Landkreises.

Nach Angaben des Landkreises soll der Impfstoff in den kommenden drei Tagen, Mittwoch, 23. Juni 2021, bis Freitag, 25. Juni 2021, verimpft werden. 1200 Termine im Impfzentrum Wallenhorst sowie mindestens 600 in Georgsmarienhütte stehen